Neue Ausstattungen bei Karoq und Kodiaq

Der Skoda Karoq und Kodiaq starten mit einer umfangreicheren Serienausstattung, neuen Infotainmentsystemen und zusätzlichen Ausstattungsdetails. Die aufgewerteten Modelle sind ab sofort zum unveränderten Preis bestellbar. In der Basisversion Active verfügen beide Modelle nun serienmäßig über eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, digitalen Radioempfang DAB+ sowie ein Multifunktions-Lederlenkrad. In den Versionen Scout und Sportline ist das Musiksystem Bolero an Bord.

Beim Skoda Karoq Sportline sowie im Kodiaq Sportline und Kodiaq RS bekommen Kunden in Verbindung mit Direktschaltgetriebe (DSG) und Schaltwippen ein beheizbares Lenkrad. Neu sind auch Infotainment-Systeme, die auf der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens aufbauen.



Sie bieten neben der digitalen Sprachassistentin Laura auch Online-Funktionen sowie die drahtlose Wireless-Smartlink-Technologie für Apple. Letztere ist in Verbindung mit dem Infotainmentsystem Bolero oder einem Navigationssystem mit an Bord. Zudem erhalten Karoq und Kodiaq aktuelle Schnittstellen für den Anschluss von Mobilgeräten und Speichermedien. Dabei ersetzen moderne USB-C-Anschlüsse die bekannten USB-A-Ports – auf Wunsch auch am Innenspiegel.



Neu sind auch die Assistenzsystempakete Traveller und Traveller Plus, die mit Ausnahme des jeweiligen Basismodells für alle Ausstattungsversionen erhältlich sind. Traveller bündelt die Funktionen verschiedener Systeme und erkennt einen medizinischen Notfall. Zum Umfang zählen der prädiktive und adaptive Abstandsassistent, eine verbesserte Version der Verkehrszeichenerkennung sowie der adaptive Spurhalteassistent mit Baustellenerkennung. In Verbindung mit DSG sind darüber hinaus Stau- und Notfallassistent mit an Bord.



Bei Modellen mit beheizbarem Lenkrad prüft das Assistenzsystem Traveller während der Fahrt, ob der Fahrer mindestens alle 15 Sekunden das Lenkrad berührt. Greift der Fahrer trotz Warnung nicht ein, aktiviert der Notfallassistent die Warnblinkanlage und bringt das Fahrzeug kontrolliert zum Stehen. Traveller Plus bietet zusätzlich einen Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie einen Ausstiegswarner.



Erstmals ist der Karoq mit Drei-Zonen-Klimaautomatik lieferbar. Ab der Ausstattungsvariante Ambition ist ein Anhängerrangierassistent und ein Area-View-System an Bord. Zum Serienumfang des Karoq Ambition zählt nun ein schlüsselloses Startsystem. Der Karoq Sportline rollt ab sofort serienmäßig auf schwarz lackierten und glanzgedrehten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen.



Die Basisversion des Kodiaq verfügt nun ebenfalls über ein schlüsselloses Startsystem. Das schlüssellose Zugangssystem wurde auch auf die hinteren Plätze ausgeweitet. Käufer von Kodiaq RS oder Sportline können eine neue Lederausstattung inklusive belüfteten Vordersitzen bekommen. Das Jubiläumsmodell Kodiaq Drive 125 hat ab Werk einen Parklenkassistenten an Bord. Ebenfalls zum Serienumfang zählen das beheizbare Lenkrad sowie das Assistenzsystempaket Traveller Plus. (ampnet/deg)