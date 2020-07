ID-3-Käufer bekommen Diensleistungen von S bis L

Für den neuen Stromer aus Wolfsburg bietet Volkswagen Financial Services das Paket "Lease & Care". Inhalt des Pakets sind modular aufgebaute Dienstleistungen, die Kostentransparenz beim Betrieb schaffen sollen. Die Pakete sind für Privatkunden und Gewerbetreibende gedacht und in drei Varianten (S, M und L) erhältlich. Paket S umfasst Wartungskosten und Inspektionen, Paket M darüber hinaus Kosten für wesentliche Verschleißteile. Im Paket L ist zusätzlich ein Satz Winterräder dabei.

Die Volkswagen-Autoversicherung gewährt für den ID 3 einen Sondernachlass auf die Haftlicht- und Kaskodeckung in Höhe von 25 Prozent. Dazu gehört unter anderem die Allgefahrendeckung für den Akku sowie die Absicherung gegen Diebstahl des Ladekabels während des Ladevorgangs oder bei Schäden an elektrischen Bauteilen durch Überspannung. Ein Schadenkatalog bringt Transparenz in die Bewertung der Leasingrückläufer am Ende der Laufzeit. (ampnet/deg)