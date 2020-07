Opels E-Transporter ist bestellbar

In Rüsselsheim werden die Bücher für den Vivaro-e geöffnet. Die Preise für den Elektrotransporter beginnen bei 35.650 Euro netto – abzüglich der auf 9000 Euro erhöhten Umweltprämie werden daraus 26.650 Euro. Die Auslieferung des lokal emissionsfreien Kastenwagens beginnt noch in diesem Jahr. Kunden können zwischen zwei unterschiedlich großen Lithium-Ionen-Batterien wählen. Je nach Bedarf stehen ein Akku mit 75 kWh für eine Reichweite bis zu 330 Kilometer und eine 50 kWh-Batterie für maximal 230 Kilometer nach WLTP2 zur Verfügung.

Der Vivaro-e kann 1200 Kilogramm Zuladung aufnehmen und bis zu einer Tonne an den Haken nehmen. Sein 136 PS (100 kW) starker Elektromotor entwickelt ein Drehmoment von 260 Newtonmetern und ermöglicht eine abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h.



Der Vivaro-e kann an einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom geladen werden. Damit lässt sich beispielsweise die 50 kWh-Batterie in nur 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufladen. Beim 75 kWh-Akku werden dafür 45 Minuten benötigt. Ebenfalls serienmäßig gibt es einen 11 kW-On-Board-Charger für dreiphasigen Wechselstrom, so genannten Drehstrom. Opel sichert die Batterie mit einer Garantie über acht Jahre respektive 160.000 Kilometer ab. (ampnet/deg)