Kia trainiert seine Kunden in Ostwestfalen

Mit dem Einstieg ins Fahrtraining bietet Kia seinen Kunden nun exklusive Markenveranstaltungen auf dem Bilster Berg an. Die "Kia Driving Experience" wird ausschließlich auf der ostwestfälischen Teststrecke ausgerichtet und kostet inklusive Verpflegung und Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel 449 Euro. Pro Teilnehmer betragen die Kosten beim Proceed GT 449 Euro, beim Stinger GT 699 Euro. Eine Begleitperson darf zum Aufpreis von 150 Euro mitgenommen werden. Der erste Termin findet in diesem Jahr am 24. August statt. Buchungen nimmt Kia unter www.kia.com/de/driving-experience entgegen. (ampnet/deg)