Müller lobt EU-Unterstützungsplan

Die VDA-Präsidentin begrüßt den wirtschaftlichen Unterstützungsplan der Europäischen Union, der insgesamt 750 Milliarden Euro vorsieht. Von dem bereit gestellten Geld sind 390 Milliarden Euro Zuschüsse und 360 Milliarden Euro Kredite. Hildegard Müller nannte das Festhalten am Volumen des ursprünglichen Vorschlags "eine gute Nachricht für alle Volkswirtschaften der 27 EU-Mitgliedsstaaten". Zudem apellierte sie an die Bundesregierung, in Brüssel ihr Versprechen eines europäischen Flottenerneuerungsprogramms für Nutzfahrzeuge wahr zu machen. (ampnet/deg)