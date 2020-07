Vollmer Vorstand Produktion der Marke Volkswagen Pkw

Der Seat-Produktionsvorstand wird Nachfolger von Andreas Tostmann, der als Vorstandsvorsitzender zu MAN gewechselt ist.

Dr. Christian Vollmer ist promovierter Diplom Ingenieur Maschinenbau. Er ist seit 20 Jahren bei Volkswagen. Seine berufliche Laufbahn begann er 1999 in der Planung Presswerk bei Volkswagen in Wolfsburg. Seit 2018 ist Vollmer Vorstand Produktion bei Seat in Martorell, Spanien.



Dr. Andreas Tostmann ist Diplom-Wirtschaftsingenieur. Er arbeitet seit knapp 30 Jahren für den Volkswagen Konzern. Seine Berufslaufbahn begann er 1990 in der Konzernproduktplanung bei Volkswagen in Wolfsburg. 2012 wurde Tostmann Vorstand für Produktion bei Seat in Martorell, Spanien. Seit 2018 ist er Vorstand für Produktion und Logistik bei Volkswagen in Wolfsburg. (ampnet/Sm)