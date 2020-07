LEVC mit erstem Vertriebs- und Servicepartner

Die London Electric Vehicle Company (LEVC) hat mit der Markötter-Gruppe die erste Vertriebs- und Servicepartnerschaft in Deutschland geschlossen. Dieser Schritt folgt der Gründung der Vertriebsniederlassung für Mitteleuropa in Frankfurt im vergangenen Jahr und ist ein Meilenstein im Ausbau eines europäischen Vertriebsnetzwerks. Das von der Markötter-Gruppe betriebene Autohaus Markötter Bielefeld wird Kunden in der Region Ostwestfalen-Lippe betreuen.

Das Autohaus Markötter Bielefeld hat bereits mehr als zehn TX Shuttles an drei lokale Shuttlebetreiber abgesetzt. Zudem setzen die nahegelegenen Städte Münster und Gütersloh das Elektrotaxi TX ein. Das TX Shuttle-Modell teilt die wesentliche Technik mit dem Elektrotaxis TX Taxi. (ampnet/Sm)