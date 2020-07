Elektrischer Renault Zoe wieder meistverkauftes Elektroauto

Die Renault Gruppe hat im ersten Halbjahr 2020 mit weltweit 1,26 Millionen Fahrzeuge um 34,9 Prozent weniger verkauft als im ersten Halbjahr 2019. Zulegen konnte Renault bei Elektrofahrzeugen. Die Zulassungen stiegen um fast 50 Prozent auf 37.540 Einheiten. Nach dem Lockdowns in vielen Kernmärkten verzeichnete Renault im Juni eine deutliche Belebung der Nachfrage. Zuversichtlich zeigt sich das Unternehmen im Hinblick auf das Erreichen der CO2-Ziele im Jahr 2020.

Von Januar bis Juni 2020 verkaufte die Renault Gruppe weltweit 1.256.658 Fahrzeuge, davon 623.838 Einheiten in Europa. In Europa war der Renault Clio mit 102.949 Zulassungen die Nummer eins der Kleinwagen (B-Segment). Im Juni war Renault die stärkste Marke in Europa. Außerhalb Europas sind die Verkäufe der Renault Gruppe besonders von den Marktrückgängen in Russland (minus 23,3 Prozent), Indien (minus 49,4 Prozent) , Brasilien (minus 39 Prozent) und China (minus 20,8 Prozent) beeinflusst. (ampnet/Sm)