Toyota RAV4 Plug-in Hybrid sofort bestellbar

Der Toyota RAV4 Plug-in Hybrid ist ab sofort bestellbar: Bis zu 75 Kilometer (WLTP-Zyklus) werden lokal emissionsfrei zurückgelegt – ein Topwert, der die tägliche Wegstrecke der meisten Berufspendler in Europa abdeckt. Das erste an der Steckdose aufladbare Hybrid-SUV der Marke startet für Gewerbekunden bereits zu einer monatlichen Leasingrate in Höhe von 399 Euro netto. In der Rate ist auch die alljährliche Wartung inbegriffen.

Toyota begleitet die Markteinführung mit Leasingangeboten zu Nettopreisen ab 449 Euro monatlich. Enthalten ist das Technik-Paket mit einer elektrisch öffnenden Heckklappe, der „Smart View Mirror“-Innenspiegel mit kamerabasierter Panorama-Funktion, ein Head-up-Display, eine induktive Smartphone-Ladefunktion sowie das Navigationssystem Toyota Touch & Go Plus. Ein Toter-Winkel-Warner und der auf Querverkehr hinweisende Rückfahr-Assistent erweitert zudem die ohnehin schon umfangreiche Toyota Safety Sense Sicherheitsausstattung.



Privatkunden wird der Plug-in Hybrid ab 46.292,77 Euro angeboten, im Leasing monatlich ab 437 Euro oder 493 Euro mit integriertem Technik-Paket. Die Laufzeit beträgt 48 Monate, die jährliche Laufleistung 10.000 Kilometer. Die Anzahlung in Höhe von 4500 Euro lässt sich mit der staatlichen Förderung am Umweltbonus abdecken. (ampnet/Sm)