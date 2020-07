Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Immerhin insgesamt 529.709 Abrufe und Downloads von Texten, Fotos und Videos hat uns die vergangene Woche beschert: 257.179 mal wurden Texte abegrufen. Die Zahl der heruntergeladenen Fotos und Videos lag bei 272.530.

Das waren die Top Ten bei den Texten:



1. Marktübersicht: Die Kombi-Nation (2)

2. Vorstellung Concorde Liner: Neues Schwergewicht in der Oberklasse

3. Bald können Autos um die Ecke blicken

4. Volkswagen Nivus: Ein Brasilianer auf dem Weg nach Europa

5. Höchste Diskretion: Der Audi A8 60 TDI ist das beste Langstreckenauto der Welt

6. Ford Bronco: Steigeisen auch mit vier Türen

7. Fahrbericht Skoda Scala G-Tec: Mit Erdgas einfach sauberer

8. BMW säubert die Luft per Nanotechnologie

9. Marktübersicht: Die Kombi-Nation (1)

10. Vorstellung Mazda CX-5: Nächstes Update für den Markenbestseller



Bei den Downloads von Videos und Fotos, die unser Server an unsere Abnehmer auslieferte lag bei den Fotos eines vom Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series (2011) ganz vorn, bei den Videos eine Animation der Wasserkühlung beim Audi e-tron twin-Motor. (ampnet/Sm)