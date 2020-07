Die Organisatoren des Concorso d’Eleganza Villa d’Este, dasGrand Hotel Villa d’Este and BMW Group Classic, geben heute bekannt, dass sie sich dazu entschlossen haben, die Veranstaltung dieses Jahr nicht in den November zu verschieben. Stattdessen planen sie nun ein Treffen der Autopretiosen vom 28. bis 30. May 2021. (ampnet/Sm)