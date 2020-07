ASA verliert die Namensrechte

Die ASA Group darf seine Kompressorkits in Zukunft nicht mehr unter dem gleichen Markennamen anbieten. Ein Rechtsstreit ging zum Nachteil des Tuners aus, so dass die Systeme nur noch bis Montag unter dem seit 20 Jahren bekannten Namen verkauft werden dürfen. Zur kürzlich gegründeten GmbH, die den gleichen Namen nutzt, hat die ASA Group keine Verbindungen. Die Kompressoren in der Final Edition sind nur noch bis zum 20. Juli 2020 unter dem alten Namen erhältlich. (ampnet/deg)