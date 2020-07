Ab Montag laufen die Bestellsysteme für den ID 3

Am kommenden Montag, 20. Juli 2020, öffnet Volkswagen die Bestellsysteme für das erste batterieelektrische Fahrzeug der neuen Generation. Kunden in vielen europäischen Ländern können den Volkswagen ID 3 bei ihrem Händler aus sieben vorkonfigurierten ID 3-Modellen wählen und gleich das passende Ladeequipment mitbestellen. Für alle sieben Modelle können Kunden in Deutschland die maximale Förderung des Umweltbonus in Höhe von 9480 Euro beantragen. Den Herstelleranteil in Höhe von 3.480 Euro übernimmt Volkswagen.

„Ich bin davon überzeugt, dass der E-Mobilität nun endlich der Durchbruch gelingt“, so Stackmann. „Wie unsere Modellnamen beispielsweise Family, Style, Tech und Tour schon verraten, wird für jeden der passende ID.3 dabei sein – zu einem attraktiven Preis. Damit verwirklichen wir unsere Vision, emissionsfreie Mobilität für alle zu ermöglichen.“



Life, Style, Business, Family, Tech und Max – das sind die Namen der sechs ab Montag bestellbaren und ab Oktober lieferbaren vorkonfigurierten Modelle. Sie basieren auf dem Basismodell ID 3 Pro Performance mit einer 58-kWh-Batterie (Netto-Batterie-Energie-Inhalt) für bis zu 420km Reichweite nach WLTP und einem 150kW-Heckantrieb. Der liefert ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmetern und schafft nahtlose Beschleunigung in knappen 3,4 Sekunden aus dem Stand auf 60km/h.



Bei Auslieferung im Oktober ist ein kostenloses Software-Update für die beiden ausstehenden Digitalfunktionen „AppConnect“ und den Fernbereich des Augmented-Reality Head-up-Displays (letzteres bei den Modellen „Tech“ und „Max“) ab dem ersten Quartal 2021 inklusive. Bei einer Auslieferung im ersten Quartal 2021 verfügen alle Modelle bereits über sämtliche Funktionen.



Ohne Zusatzausstattung liegt der ID 3 „Pro Performance“ bei 35.574,95 Euro. Das obere Ende markiert das ebenfalls ab 20. Juli bestellbare vorkonfigurierte Modell „Tour“. Es basiert auf dem Viersitzer-Modell ID 3 Pro S, das die Möglichkeit für eine größere Batterie (77 kWh Netto-Batterie-Energie-Inhalt) für bis zu 550km Reichweite (WLTP) und einer 125kW DC Ladeleistung bietet. In der Basisausstattung kostet es 40.936,31 Euro, in der Top-Version 48.432,44 Euro.



Alle sieben ID.3 Modelle haben die Schnellladefunktion an Bord. Kunden bekommen je nach Land für bis zu drei Jahre gebührenfrei den ID-Vorzugstarif bei „We Charge“ mit Zugang zu öffentlichem Laden in Europa inklusive dem Ionity-Schnellladenetz. (ampnet/Sm)