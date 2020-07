Der Taycan und ein Formel E-Porsche besuchen Berlin

Vor wenigen Monaten holte der erste Taycan-Kunde sein Fahrzeug in Stuttgart-Zuffenhausen ab. Nun präsentiert Porsche seinen ersten vollelektrischen Sportwagen als Teil der Ausstellungsreihe „Start to Drive Electric“ in der Hauptstadt. Die Sonderausstellung „Porsche – Pionier der Elektromobilität“ kann von Donnerstag, den 16. Juli 2020, bis zum 1. November 2020 im „Drive. Volkswagen Group Forum“ Unter den Linden in Berlin besucht werden. Der Eintritt ist kostenfrei. (ampnet/Sm)