Ford Bronco: Steigeisen auch mit vier Türen

Ford zeigt sich stolz auf die Eigenschaften des neuen Ford Bronco im Gelände. Gestern Abend stellte der drittgrößte US-amerikanische Hersteller bei der Premiere der Bronco-Produktfamilie besonders die Eigenschaften im Gelände heraus als bester Kletterer seiner Klasse. Zum ersten Mal wird es diesen Klassiker auch mit vier Türen geben. Der Verkauf soll in den USA im kommenden Frühjahr beginnen. Die Preise beginnen bei knapp 30.000 US-Dollar (ungefähr 26.500 Euro, ohne Steuern und Zölle).

Ford rät Interessenten, sich ihr Exemplar schon heute gegen 100 US-Dollar bei www.ford.com zu reservieren. Offenbar erwarten die Dearborner einen heftigen Andrang auf dieses Stück Steigeisen, auch im Wettbewerb mit dem omnipotenten Land Rover Defender. Anders als die Engländer gehen die Amerikaner nicht den Weg über Design und Technik in die Moderne. Der Bronco gibt sich markiger und zeigt sich deswegen sogar im Retrodesign.



Angeboten wird der Bronco nur mit Allradantrieb in einer etwas puristischeren Version und in einer hochgerüsteten, entweder mit Sieben-Gang-Handschalter oder mit Zehn-Gang-Automatik. Zwei Motoren stehen zur Wahl: Ein V6-Ecobost-Motor mit 314 PS (230 kW) und einem maximalen Drehmoment von 540 Newtonmetern (Hm) und einem Vierzylinder-Ecobbost von 273 PS (200 kW) mit 420 Nm. (ampnet/Sm)