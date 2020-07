Der Renault Zoe ist der Deutschen liebster Stromer

In den vergangenen Wochen hat die Nachfrage nach Elektroautos stark zugenommen. Verkaufstärkstes Modell auf dem deutschen Markt bleibt der Renault Zoe. Er kam im Juni auf 1448 Neuzulassungen. Der Marktanteil beträgt 17,8 Prozent. Im ersten Halbjahr 2020 kletterten die Zoe-Verkäufe in Deutschland um rund 27 Prozent. 7066 Fahrzeuge sind über 1500 mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

Einen neuen Rekordwert erreichten vergangenen Monat mit 1990 Stück auch die Kaufeingänge. Das sind so viele Bestellungen wie noch nie in einem Monat. Auch in Europa erzielte der Elektro-Renault mit mehr als 11.000 Kaufanträgen und knapp 11.000 Zulassungen im Juni neue Bestmarken. (ampnet/jri)