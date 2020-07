Zwei Solaris Urbino 12 electric für Würzburg

Solaris hat zwei Urbino 12 electric an die Würzburger Omnibusgesellschaft NVG geliefert. Da es die ersten Elektrobusse in der Stadt sind, stellt der polnische Bushersteller auch die Ladeinfrastruktur bereit. Es handelt sich um zwei stationäre Ladegeräte mit einer Leistung von bis zu 150 kW und ein mobiles 50-kW-Ladegerät. Die beiden Fahrzeuge mit einer Batteriekapazität von 300 kWh sind unter anderem mit USB-Steckdosen und speziellen Rampen an der Tür für Rollstuhlfahrer ausgestattet. (ampner/jri)