Vorschau: Erdgas-Skoda und Elektro-Horwin

Gleich mehrere Elektrofahrzeuge präsentieren wir in der kommenden Woche. Bei Audi stehen der e-Tron S Sportback und der A 3 als Limousine in den Startlöchern, Mercedes-Benz lädt zur Fahrt mit dem e-Vito ein und Renault stellt seine ersten Hybridfahrzeuge vor, die als Typenbezeichnung „E-Tech“ mit sich führen. BMW zeigt das erste X-Modell seiner Submarke i.

Eine weitere Antriebsalternative ist Erdgas. Das ist zwar auch ein fossiler Energieträger, verbrennt aber mit deutlich weniger Schadstoffemissionen als Benzin oder Diesel. Dennoch haben es CNG-Autos in Deutschland schwer. Michael Kirchberger stellt den Skoda Scala G-Tec vor.



Er ist recht unscheinbar, aber ein heimlicher Star: Der Space Star ist nicht nur der erfolgreichste Mitsubishi in Deutschland, sondern war in diesem Jahr auch schon mehrfach das meistverkaufte japanische Auto hierzulande. Wir stellen ihn einmal näher vor.



Mit Horwin betritt eine neue Marke den Zweiradmarkt. Erstes Modell ist das Elektro-Leichtkraftrad CR6. Jens Riedel hat bei einer ersten Begegnung aber erhebliche Zweifel an der Reichweitenangabe.



Außerdem versorgen wir Sie tagesaktuell mit Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt und informieren über die aktuellen Entwicklungen in der Automobilwirtschaft und der Verkehrspolitik. (ampnet/jri)