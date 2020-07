Firmenautos des Jahres 2020 sind gewählt

165 Fuhrparkleiter, Flotten-Profis und Chefredakteure europäischer Fachmedien haben die ihrer Ansicht nach besten „Firmenautos des Jahres 2020“ gewählt. Den Preis vergibt die Fachzeitschrift „Firmenauto“. 317 Modelle von 36 Herstellern in 20 Fahrzeugkategorien gingen ins Rennen. Am Start waren in jedem Segment die gewerblich meistverkauften Modelle. Sie wurden mit Unterstützung des Marktforschungsinstituts Dataforce ermittelt. Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen wurden die Preise den Herstellern im kleinen Rahmen übergeben.

Unterteilt ist der Preis jeweils in eine Gesamt- und eine Importwertung. Gesamtsieger wurden ausschließlich deutsche Fabrikate.



Die diesjährigen Gewinner: VW Up (Minicars), VW Polo (Kleinwagen), VW Golf (Kompaktklasse), Audi A4 (Mittelklasse), BMW 5er (Obere Mittelklasse), Mercedes-Benz S-Klasse (Oberklasse), VW T-Roc (Kleine SUV), Audi Q3 (Kompakte SUV), Audi Q5 (Midsize-SUV), BMW X5/X6 (Große SUV), BMW 2er Active Tourer (Kleine Vans), Mercedes-Benz V-Klasse (Maxivans), Ford Ranger (Pick-ups), Mercedes-Benz A-Klasse (kleine und kompakte Plug-in-Hybride), VW Passat (Plug-in-Hybride Mittelklasse), Mercedes GLE (Plug-in-Hybride Ober-/Luxusklasse), BMW i3 (kleine Elektroautos), VW ID 3 (Kompakte Elektroautos), Audi e-Tron (Elektroautos Ober-/Luxusklasse), Porsche Taycan (Newcomer). (ampnet/deg)