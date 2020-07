BMW verkauft so viele Motorräder wie noch nie im Juni

BMW hat beim Motorradabsatz den bislang besten Juni überhaupt verbucht. 20.021 Krafträder und -roller bedeuten gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 9,8 Prozent. In Europa stiegen die Verkäufe um fast 24 Prozent. Neben Deutschland mit einem Zuwachs von 58,2 Prozent trugen vor allem Frankreich (plus 72,9 Prozent), die Benelux-Länder (+52,2 %) und Portugal (+52,0 %) maßgeblich zu dem Ergebnis bei.

In der ersten Jahreshälfte verkaufte BMW weltweit 76.707 Motorräder. Dabei drücken die wegen der Corona-Beschränkungen sehr schwachen Monate März bis Mai den Absatz um 17,7 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres. (ampnet/jri)