Der DS E-Tense als Akteur und als Kulisse

Auch dieses Jahr ist die junge Pariser Premium-Marke DS Automobiles wieder offizieller Partner der Paris Fashion Week. DS fördert dabei die Arbeiten aufstrebender Designer mit der Fotostrecke „Un Autre Regard“ (Eine andere Perspektive). Diese wird ebenfalls durch die Fédération de la Haute Couture et de la Mode und dem Sphere Showroom unterstützt. Die Präsentation der Frühjahrs-/Sommerkollektion 21 für Männer erfolgt dieses Jahr aufgrund der besonderen Situation online. Je nach Projekt sind die DS E-Tense-Modelle dabei mal Hauptakteur, mal modisches Accessoire.

Das Fotoshooting „Un Autre Regard“ ebnet den Weg zu neuen Möglichkeiten in der Welt der Kunstfotografie. Die französische Fédération de la Haute Couture et de la Mode bietet den aufstrebenden Modemarken „Blue Marbel“, „Boramy Viguier“, „EGONlab“, „Germanier“ und „Mansour Martin“ eine Bühne, um ihre markantesten Looks zu zeigen. (ampnet/Sm)