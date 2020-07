BMW steigert Absatz elektrifizierter Fahrzeuge

Der Absatz auch der BMW Group war in den ersten sechs Monaten dieses Jahres beeinträchtigt durch die temporären Schließung der weltweiten Handelsbetriebe. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr dieses Jahres weltweit 962.575 (-23,0 Prozent) Fahrzeuge der Premium-Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ausgeliefert. Pieter Nota, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunden, Marken und Vertrieb sieht in China eine „erfreuliche Entwicklung“, weil der Absatz im zweiten Quartal bereits wieder über dem des Vorjahres lag.

Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 842.153 (-21,7 Prozent) BMW-Automobile ausgeliefert. Die Marke Mini hat im gleichen Zeitraum 118.862 (-31,1 Prozent) Einheiten abgesetzt. Von beiden Marken wurden im ersten Halbjahr weltweit 61.652 (+3,4 Prozent) elektrifizierte Fahrzeuge in Kundenhand übergeben. Rolls-Royce Motor Cars erzielte in diesem Zeitraum einen Absatz von 1560 (-37,6 Prozent) Fahrzeugen. Von Januar bis Juni zudem 76.707 (‑17,7 Prozent) Motorräder verkauft.



Der Heimatmarkt der BMW Group verzeichnet einen positiven Trend im Auftragseingang vor allem bei den elektrifizierten Fahrzeugen, sowohl bei BMW und insbesondere bei Mini. Im Berichtszeitraum wurden 116.255 Fahrzeuge (-29,1 Prozent) der Marken BMW und Mini abgesetzt, davon entfallen 10,8 Prozent auf elektrifizierte Automobile.



In Europa wurden insgesamt von Januar bis Juni dieses Jahres 372.428 (‑32,3 Prozent) Automobile der Marken BMW und Mini ausgeliefert. Mit 40.734 verkauften BEV und PHEV liegt der Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen bei 10,9 Prozent.



Die Situation in den USA ist variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres 133.844 Fahrzeuge (‑30,6 Prozent) in Kundenhand gegeben, davon 121.657 (-29,6 Prozent) Fahrzeuge der Marke BMW.



In China liegt der Absatz in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt bei 329.069 Fahrzeugen (-6,0 Prozent). Der Absatz im zweiten Quartal lag mit plus 17,1 Prozent bereits wieder über dem Vorjahresniveau. (ampnet/Sm)