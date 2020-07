Die Bahn verteilt kostenlos Masken

Trotz weiterer Corona-Lockerungen: Mund-Nase-Masken bleiben im Nah- und Fernverkehr sowie in den Bahnhöfen Pflicht. Reisende ohne den Schutz erhalten von den Mitarbeitern der Deutschen Bahn kostenlos Einweg-Modelle. Insgesamt wird die Bahn in den nächsten Wochen bundesweit mehr als 300.000 Masken an Reisende und Bahnhofsbesucher ausgeben. Auftakt der Präventionsaktion war am Berliner Hauptbahnhof. Seitdem sprechen Präventionsmitarbeiter der DB in Berlin Fahrgäste ohne Maske an. Jetzt sind die Teams auch in anderen Regionen unterwegs.

Menschen, die bereits Maske tragen, bekommen als Dankeschön bis zum Sonntag Verzehrgutscheine oder Malbücher und Kartenspiele für Kinder. Die Gutscheine im Wert von je zwei Euro können Reisende und Besucher bei den teilnehmenden Einzelhändlern in den Bahnhöfen eintauschen. (ampnet/jri)