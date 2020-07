Neuzulassungen: Alternative Antriebe holen auf

Mit 220.272 Neuwagen sind die Zulassungszahlen im vergangenen Monat in Deutschland gegenüber Juni 2019 um fast ein Drittel (minus 32,3 Prozent) zurückgegangen. Die Anzahl privater Zulassungen sank nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes um 38,2 Prozent, ihr Anteil betrug 32,7 Prozent. Gewerbliche Zulassungen nahmen mit 29 Prozent ab. Die Halbjahresbilanz weist damit Corona-bedingt mit knapp 1,22 Millionen Autos ein Minus von 34,5 Prozent gegenüber der ersten Jahreshälfte 2019 auf.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigten sich die Zulassungszahlen bei allen deutschen Marken rückläufig. Porsche verzeichnete den geringsten Einbußen und erreichte mit minus 0,5 Prozent nahezu das Niveau vom Juni 2019. Der Rückgang bei Mercedes-Benz lag mit 8,7 Prozent ebenfalls im einstelligen Bereich. Am stärksten traf es Smart mit fast 84 Prozent weniger verkauften Autos. Mit 17,8 Prozent erreichte VW im Juni erneut den größten Neuzulassungsanteil.



Bei den Importmarken gab es hingegen Marken, die sich besser verkauften als im Juni vergangenen Jahres: Mitsubishi (+11,2 %), Honda (+2,8 %), Subaru (+2,6 %) und Fiat (+1,5 %) erzielten Zuwächse. Die weiteren Importmarken verzeichneten Zulassungsrückgänge die von einem Prozent (Volvo) bis 66,6 Prozent (Suzuki) reichten. Den größten Neuzulassungsanteil unter den Importeuren verzeichnete Skoda (6,2 Prozent).



21 Prozent aller Neuwagen entfielen auf die Kompaktklasse. Mit 19,9 Prozent folgten die SUVs auf dem zweiten Rang. In der Halbjahresbetrachtung war die Bilanz dieser beiden Segmente mit jeweils 20,3 Prozent Neuzulassungsanteil ausgeglichen. Zweistellige Zulassungsanteile erreichten im Juni ebenfalls die Kleinwagen (14,7 %) und die Geländewagen (11,2 %). Die Rückgänge bei den Neuzulassungen erstreckten sich über alle Segmente, wobei die Einbußen von 14,3 Prozent bei der Oberklasse bis zu 63,4 Prozent bei den Mini-Vans reichten. Das Segment der Wohnmobile verzeichnete im Berichtsmonat mit 62,2 Prozent einen deutlichen Anstieg der Neuzulassungen. Sie wiesen auch in der Halbjahresbetrachtung als einziges Segment mit 9,5 Prozent einen Zuwachs aus.



Mit 51,5 Prozent waren erneut mehr als die Hälfte aller Neuwagen Benziner (-42,2 %), 30,6 Prozent waren Diesel (-34,5 %). Die alternativen Antriebe holten hingegen mit einer Ausnahme (Autogas) auf: Mit 30.254 Einheiten legten Hybridautos um 60,8 Prozent und auf einem Anteil von 13,7 Prozent zu. Etwas über ein Drittel waren Plug-in-Hybride (+274,4 %; 4,9 % Marktanteil). Die Zulassungen von Elektroautos stiegen um 41 Prozent auf 8119 Stück. Ihr Anteil lag bei 3,7 Prozent. Flüssiggas (0,2 %/-52,7 %) und Erdgas (0,3 %/+5,5 %) erreichten nicht einmal ein Prozent Marktanteil.



Im ersten Halbjahr ging die Nachfrage nach Benzinern um 43,6 Prozent und nach Dieselautos um 37 Prozent zurück. Flüssiggasbetriebener Pkw verbuchten gegenüber der Halbjahresbilanz des Vorjahres ein Minus von 81,3 Prozent. Die alternativen Antriebsarten Elektro (+42,7 %), Hybride (+54,6 %), darunter Plug-in-Hybride (+199,8 %), und Erdgas (+11,2 %) erreichten zum Teil dreistellige Zuwachsraten.



Der durchschnittliche CO2-Ausstoß betrug 150,2 Gramm je Kilometer und damit 4,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In den ersten sechs Monaten betrug der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller verkauften Neuwagen 150,8 Gramm (-4,4 %).



Die Motorradverkäufe legten um 48,6 Prozent zu, Kfz-Anhänger-Neuzulassungen stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 23 Prozent, während im Nutzfahrzeugbereich die Zahlen um rund 29 Prozent zurückgingen. Der Gebrauchtmarkt lag im Juni mit über 762.000 Halterumschreibungen 14,7 prozent über dem Vorjahresniveau, hinkt im Halbjahresvergleich aber zehn Prozent hinter 2019 her. (ampnet/jri)