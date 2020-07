Auch Toyota bleibt nicht bei 16 Prozent stehen

Die befristete Mehrwertsteuersenkung beflügelt offenbar viele Autohersteller zu weiteren Kaufanreizen. So verzichtet auch Toyota gleich ganz auf die Steuer und packt noch zwei weitere Jahre Garantie auf dann fünf Jahre bis 160.000 Kilometer obendrauf. Dazu kommen besondere Finanzierungsmöglichkeiten. So können beispielweise der Aygo als „Team Deutschland“-Modell ab 123 Euro pro Monat und der Yaris Hybrid „Club“ für 199 Euro monatlich finanziert werden. Die Laufzeit beträgt jeweils vier Jahre, eine Anzahlung ist nicht nötig.

Auf Wunsch lassen sich auch die ersten drei Monatsraten aussetzen, so dass Kunden erst ab dem vierten Monat zahlen. Dazu können Service-Angebote gebucht werden.



Das so genannte „Fairplay“-Angebot wendet sich ausschließlich an Privatkunden. Alternativ zur Finanzierung kann das Auto auch geleast werden. (ampnet/jri)