Vespa und Dior feiern sich gegenseitig

Die italienische Kultmarke Vespa und das Pariser Modehaus Dior wurden beide im Jahr 1946 gegründet. Aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums der Marken wird es im nächsten Jahr eine limitierte Vespa 946 „Christian Dior“ geben. Inspiriert vom Dekor der Sitzbank entstand ein Topcase mit dem von Marc Bohn 1967 entworfenen Muster Dior Oblique. Dieses wurde speziell für die Montage auf der Gepäckbrücke der Vespa 946 entworfen. Zudem gibt es einen ebenso verzierten Helm.

Die Vespa 946 Christian Dior wird als Limited Edition ab Frühjahr 2021 weltweit in den Dior-Boutiquen und anschließend auch in ausgewählten Motoplex-Stores der Piaggio-Gruppe erhältlich sein. Die Accessoires wie Helm und Topcase werden exklusiv in den Dior-Boutiquen angeboten. (ampnet/jri)