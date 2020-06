Deutscher Rekordmeister geht auf virtuelle Sommer-Tour

Auch in diesem Jahr will der deutsche Rekordmeister FC Bayern den Fans weltweit die Möglichkeit geben, die Vorbereitungsphase mitzuerleben. Über digitale Plattformen werden der Klub und seine Stars unter anderem digitale Autogrammstunden, virtuelle Fan-Challenges oder Interaktionen mit internationalen Sportlern anbieten. Ein sportliches Highlight der Audi-Summer-Tour (25. Juli – 2. August): Im Zuge des Audi-Football-Summit bestreitet der FC ein Testspiel in der Allianz-Arena. Der Gegner wird noch bekannt gegeben.

Hildegard Wortmann, Vorständin für Vertrieb und Marketing bei Audi: „Herausfordernde Zeiten erfordern ganz besondere Maßnahmen. Ein solch innovatives und einzigartiges Format gab es bisher noch bei keinem Fußballverein. Wir sind stolz, als Partner dabei zu sein und für Fans auf der ganzen Welt faszinierende und einzigartige Erlebnisse zu schaffen.“ (ampnet/Sm)