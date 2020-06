Horwin bringt 95 km/h schnellen Elektroroller

Horwin erweitert sein Modellprogramm um einen Elektroroller. Der EK3 genannte Leichtkraftroller des östereichischen Unternehmens mit Fertigung in China hat eine Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h und ein Smartphone-ähnliches Digitalcockpit. Mit einem Fingerwisch wird der Scooter dank Keyless Go gestartet. Der Horwin EK3 verfügt über ein auffälliges Lichtkonzept und über einen Tempomaten (!).

Als Reichweite gibt der Hersteller bis zu 100 Kilometer bei Tempo 45 an. Mit dem optionalen zweiten Wechselakku kann sie verdoppelt werden. Als Ladezeit für eine leere Batterie werden vier bis fünf Stunden genannt.



Die ersten 500 Exemplare des EK3 bietet Horwin zum Einstiegspreis von 4290 Euro an, das sind 200 Euro Ersparnis. Die Deluxe-Version mit Ledersitzbank, Fußmatten, verchromten Spiegeln und Metalliclackierung kostet von Beginn an 4690 Euro. (ampnet/jri)