Rehkugler verkauft und vermarktet Vans bei Mercedes

Klaus Rehkugler (52) wird zum 1. August 2020 die Leitung des Bereichs Verkauf und Marketing von Mercedes-Benz-Vans übernehmen und in dieser Funktion direkt an Marcus Breitschwerdt berichten. Derzeit ist Rehkugler Leiter Verkauf und Marketing der Automobilsparte von Mercedes-Benz für die Region Europa. Er folgt damit auf Klaus Maier (58), der Ende Juni das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Rehkugler studierte in Reutlingen European Business Studies, um anschließend 1994 über das internationale Nachwuchsprogramm in die damalige Mercedes-Benz AG einzutreten. Nach verschiedenen Fach- und Führungsaufgaben übernahm Rehkugler die Leitung der Marktplanung und des Auftragsmanagements bei Smart.



Von 2005 bis 2011 hatte er verschiedene Leitungsfunktionen im Marketing sowie in der konzerneigenen Toronto-Retail-Group inne. Ab Herbst 2011 verantwortete Rehkugler das Produktmanagement von S-, E- und C-Klasse und von deren Derivaten sowie von MB Guard, bevor er im Oktober 2014 seine aktuelle Position als Leiter Sales Operations und Marketing für die Region Europa in der Pkw-Sparte der Schwaben übernahm. (ampnet/deg)