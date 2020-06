Der Land Rover Defender rollt zu den Händlern

Corona-bedingt mit etwas Verspätung rollt der neue Land Rover Defender nun in den Handel. Ab 20. Juni ist der Geländewagen zunächst als Fünftürer zu Preisen ab 55.600 Euro zu bekommen. Den Defender 110 bietet Land Rover als Fünf-, Sechs- und Siebensitzer an. Als Motorisierungen stehen der Vier-Zylinder-Benziner P300 mit 300 PS (221 kW), der Reihensechszylinder P400 mit Mildhybrid-Technologie und 400 PS (294 kW) sowie die Dieselaggregate D200 und D240 mit 200 PS (147 kW) bzw. 240 PS (177 kW) zur Wahl. Der kürzere, dreitürige Defender 90 folgt im Laufe des Jahres.

Damit möglichst viele Interessenten in Zeiten der Corona-Kontaktbeschränkungen die Markteinführung miterleben können, wird der Defender am kommenden Sonnabend von 11 Uhr bis 11.20 Uhr auch per Video im Internet präsentiert (https://vimeo.com/420289599). (ampnet/jri)