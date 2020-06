Skoda mit neuem Einkaufsvorstand

Karsten Schnake übernimmt zum 1. Juli 2020 die Position des Vorstands für Beschaffung bei Skoda Auto. Er folgt auf Dieter Seemann, der seit 2014 dem Skoda-Vorstand angehörte. Seemann geht in den Vorruhestand.

Karsten Schnake war zuvor als Executive Vice President der Volkswagen Group China verantwortlich für die strategische Beschaffung und das Sourcing aller Konzernmarken in der Volksrepublik. Vor seinem Wechsel nach China sammelte Schnake Erfahrungen in den Bereichen Globale Serien Steuerung sowie dem Kapazitäts-, Kosten- und Prozessmanagement bei der Volkswagen AG in Wolfsburg. (ampnet/Sm)