Opel verzichtet gleich ganz auf die Mehrwertsteuer

Die Bundesregierung hat für die zweite Jahreshälfte eine befristete Mehrwertsteuersenkung auf 16 Prozent beschlossen. Opel verzichtet gleich ganz darauf und bietet in diesem Monat sofort verfügbare Fahrzeuge zum Nettopreis an. Zusätzlich bekommen die Käufer die „Opel Flat for free“, die für jeweils drei Jahre Garantie, Mobilitätsservice und bis zu drei Inspektionen umfasst. Dazu gibt es spezielle „Opel Green Deal“-Finanzierungsangebote.

Mit der Aktion sollen die Corona-bedingten Lagerbestände abgebaut werden. (ampnet/jri)