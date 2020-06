Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

291.351 Texte sowie 156.029 Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Damit liegen wir bei den Textabfragen im Schnitt der ersten fünf Monate dieses Jahres um 20 Prozent über den Monatszahlen des Herbst 2019. Das „Auto-Medienportal“ und das „Car-Editors.Net“ hatten im Mai 249.000 Leser (unique user) – die höchste „Auflage“ in diesem Jahr.

Bei den Textabfragen der vergangenen sieben Tage waren dies die Top Ten:



1. Bekenntnisse eines Autojournalisten: Ich war bestechlich

2. Vorstellung Alfa Romeo Stelvio und Giulia: Es zählen innere Werte

3. Im Rückspiegel: Als der Iltis den Audi das Klettern lehrte

4. Plug-in-Hybride: Die Schadstoff-Rechnung geht nicht immer auf

5. Vorstellung BMW 4er: Nase vorn

6. Auf einem Briefumschlag in die Autogeschichte

7. 110 Jahre Alfa Romeo (2): Das Auto der Schauspieler und Staatsoberhäupter

8. Vorstellung Porsche 911 Targa 4S „Heritage Design Edition“: Alte Schule

9. Frankreichs Wirtschaftsminister: Renault kann verschwinden

10. Im Rückspiegel: Der Targa hätte eigentlich Porsche Flori heißen sollen



Porsche sahnte gleich doppelt ab mit Illustrationen zur Geschichte des Targa, als Foto der Woche von 1974 in der damals noch erlaubten alten Art und ein Video zur Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. (ampnet/Sm)