Toyota produziert neuen 1,5-Liter-Dreizylinder

Toyota hat im polnischen Motorenwerk mit der Produktion eines neuen 1,5-Liter-Benzinmotors begonnen. Der „Dynamic Force“-Dreizylinder ist eine kleinere Ausführung des 2,0-Liter-Aggregats, das bereits seit September 2019 in Jelcz-Lasowice gefertigt wird. Zum Einsatz kommt der neue Benziner in der nächsten Generation des Yaris, der in Frankreich gebaut wird, sowie im neuen Yaris Cross.

Mit variabler Nockenwellenverstellung und Atkinson-Zyklus erreicht der Dreizylinder einen Wirkungsgrad von bis zu 40 Prozent. Er soll bis zu 20 Prozent sparsamer sein und 15 Prozent mehr Leistung liefern. (ampnet/jri)