Renault sichert sich bis zu fünf Milliarden Euro Kredit

Der Renault-Konzern hat sich bei einem Bankenpool eine Kreditlinie von bis zu fünf Milliarden Euro gesichert. Die Summe kann vollständig oder teilweise in Anspruch genommen werden. Mit dem Geld, für das der französische Staat bis zu einer Höhe von 90 Prozent des Maximalbeitrages gerade steht, will sich der Automobilhersteller Luft in der Corona-Krise verschaffen. Die Laufzeit ist zunächst auf zwölf Monate festgelegt, Renault hat aber die Möglichkeit, diese um weitere drei Jahre zu verlängern. (ampnet/jri)