Mercedes-Benz CLS und E-Klasse seit heute aufgewertet

Mit frischen Farben und einem Technik-Update startet der CLS ins neue Modelljahr. Mercedes-Benz CLS sowie Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ zeichnen sich durch aufgewertetes MBUX-System (Mercedes-Benz User Experience) und erweiterte Programme für die Energizing-Komfortsteuerung aus.

Die Modelle der Mercedes-Benz und Mercedes-AMG E-Klasse erhalten ebenfalls ein Facelift mit aufgefrischter Frontpartie, in der die Voll-LED-Scheinwerfer in flacheren Gehäusen sitzen. Zum Verkaufsstart am 3. Juni reicht die Fahrzeugpalette von der Mercedes-Benz E 220 d Limousine zum Mercedes-AMG E 53 4Matic+. Die Preise beginnen bei 48.474,65 Euro für die E-Klasse und bei 59.386,95 Euro für den CLS. (ampnet/Sm)