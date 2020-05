Volkswagen erhält Gold für Auftritt in Youtube

Die Youtube-Serie „Becoming ID.“ hat bei den internationalen Telly Awards die Auszeichnung in Gold in der Kategorie „Branded Content – Campaign Branding“ erhalten. Gewürdigt wurde neben der filmischen Umsetzung auch die Tatsache, dass die Serie einen ungewöhnlich intensiven Blick hinter die Kulissen der Entstehungsgeschichte des ID 3 und damit auch einer komplett neuen Fahrzeuggeneration gewährte.

Die Telly Awards wurden erstmals 1979 in New York City verliehen. Geehrt werden die besten filmischen Arbeiten aus dem Bereich Fernsehen und Internet. Die Jury besteht aus über 200 Experten aus den Bereichen Film und Werbung. (ampnet/Sm)