PSA will jeden Monat Millionen von Masken produzieren

Vor dem Hintergrund der ungewissen Zeitdauer der Corona-Pandemie hat PSA beschlossen, selbst Schutzmasken zu produzieren. Ab August wird im Werk Mulhouse eine automatisierte Fertigungslinie in Betrieb genommen, an der ein Dutzend PSA-Mitarbeiter den Virenschutz für Mund und Nase herstellen. Parallel dazu wird bei unserem französischen Partner eine zweite Linie in Betrieb genommen, die ein Jahr lang Masken für den Konzern produzieren wird. Auch danach rechnet der Autombilhersteller noch mit Bedarf. Ab August 2021 soll die zweite Porduktionslinie dann ebenfalls nach Mulhouse verlegt werden. Die Monatskapazität könnte dann insgesamt zehn Millionen Masken betragen.

Die Masken sind für den Eigenbedarf, aber auch für Organisationen, die sich dem Kampf gegen Covid-19 widmen.Die Hygieneregeln des Konzerns sehen unter anderem die Verteilung von zwei bis vier Masken pro Tag und Mitarbeiter vor. (ampnet/jri)