Bernqvist kauft für VWN ein

Karl Bernqvist (45) übernimmt zum 1. Juli als Mitglied des Markenvorstands die Verantwortung des Ressorts Beschaffung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover. Er folgt auf Jörn Hasenfuß, der seit dem 1. Mai den Standort Osnabrück leitet. Zuletzt war Bernqvist für drei Jahre als Managing Director bei Global Truck & Bus Procurement in den USA tätig, einem Joint Venture von Traton und Navistar. Davor leitete er in München bei MAN Truck & Bus den Einkauf „New Projects“.

Den Großteil seiner Karriere arbeitete Bernqvist für den LKW-Hersteller Scania CV AB in Södertälje (Schweden) und Sao Paulo (Brasilien) in unterschiedlichen Funktionen im Einkauf –zuletzt als Senior Vice President Beschaffung, Qualität, Projekte und Strategie. Bei Scania in Schweden begann er auch im Jahr 2001 als Management-Trainee seine berufliche Laufbahn. (ampnet/deg)