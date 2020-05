Citroën C3 Aircross Rip Curl bringt den Wellenreiter zum Strand

Citroën und das Surfer-Label Rip Curl setzen ihre Partnerschaft mit einer Sonderedtion des C3 Aircross fort. Der „Rip Curl“ basiert auf der Topausstattung Shine und zeigt spezielle Details wie die Umrandung der Scheinwerfer, Radkappen und Außenspiegelkappen in Ocker. Dazu kommen Sticker in Form einer Welle an den Vordertüren.

Der Ockerton und ein Sticker in der Form einer Welle an den Vordertüren stehen für die Surferwelt aus Meeresfrische, Sonne und Sanddünen. Das speziell für die Sonderedition entworfene Innenraumambiente zeichnet sich durch den Stoff „Terpa“ Grau aus. Das grafische Streifenmuster der Sitze sowie die weißen Ziernähte und ein Streifen in Ocker im oberen Bereich der Rückenlehne passen sich dem Außendekor an. Zudem gibt es eine spezielle Mittelarmlehne.



Der Citroën C3 Aircross Rip Curl ist ab Anfang Juni bestellbar; die Preise starten ab 22.750 Euro. (ampnet/jri)