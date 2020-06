Special: Akkus im Dauertest

Mit dem jetzt eröffneten Battery Testing Center erweitert der Entwicklungs- und Erprobungsdienstleister PTS-Prüftechnik seine Testmöglichkeiten im Bereich von Lithiumionen-Batteriesystemen. Das mittelständische Unternehmen arbeitet für verschiedene Automobilhersteller und -zulieferer.

Künftig werden im schwäbischen Waldstetten – im Dreieck zwischen Aalen, Stuttgart und Ulm – auf mehr als 1000 Quadratmetern Erprobungsfläche Zellen, Module und Packs hinsichtlich Dauerhaltbarkeit, Funktion und Leistung unter Extrembedingungen getestet.



"Ob arktische Temperaturen oder feuchtheißes Tropenklima – mit unseren großräumigen Klimakammern und Konditioniergeräten können wir alle Umweltbedingungen simulieren und den Prüfling auf Herz und Nieren testen“, berichtet Benjamin Ruof, Leiter Testing, und fügt hinzu: "Eine gute Performance der Akkus auch unter widrigen Bedingungen ist entscheidend für die Akzeptanz von Elektroautos."



“Auf mehr als 70 Batterieprüfständen werden die Erprobungsleistungen für den gesamten Entwicklungsprozess an Zellen, Modulen und Packs auch für Hochvolt-/Hochleistungs-Traktionsbatterien erbracht“, sagt Dr. Walter Schwelberger, Geschäftsführer PTS-Prüftechnik.



PTS-Prüftechnik betreibt an fünf Standorten zahlreiche Prüfanlagen für verschiedenste Anforderungen und Produkte. Dazu zählen die Batterie-Prüfstände ebenso wie Antriebsstrang-Prüfstände für konventionelle und alternative Antriebe. Neben drei Standorten im Großraum Stuttgart betreibt die Firma Standorte in Wolfsburg und Ingolstadt. (ampnet/jm)