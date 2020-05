Aus Brasilien kommt ein großer Kleiner

Volkswagen do Brasil stellt am morgigen Donnerstag sein neuestes Modell vor: Den Nivus. Der Crossover im Kleinwagensegment wird zunächst in Brasilien eingeführt und in der zweiten Jahreshälfte auch in Argentinien angeboten. Ab 2021 werden dann weitere Märkte in Südamerika folgen. Auch eine europäische Version ist perspektivisch geplant.

Mit einem Kofferraumvolumen von 415 Liter gehört er zu den Größten im Kleinwagensegment. Er basiert auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) und wird im Werk Anchieta (São Bernardo do Campo, Brasilien) gebaut. Volkswagen do Brasil plant im Jahr 2020 mit insgesamt 20 Neueinführungen die größte Produktoffensive der Marke in Südamerika. (ampnet/deg)