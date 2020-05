Porsche hilft beim Parken

Porsche schafft ein neues „Parken Plus“-Angebot in Deutschland. Herzstück ist eine App, die viele Vorgänge rund um das Parken erleichtern soll. In derzeit 250 deutschen Städten können die Nutzer über ihr Smartphone ein Parkticket digital buchen und die genutzte Parkzeit jederzeit einsehen. Läuft diese ab, erhalten sie 15 Minuten vorher eine Erinnerung. Das Verlängern der Parkzeit ist über „Parken Plus“ einfach von unterwegs aus möglich.

Die Anwendung rechnet über die Start-Stopp-Funktion nur jene Parkzeit ab, die tatsächlich genutzt wurde. In 70 Städten bekommen Nutzer der App zudem kostenfreie Kurzparktickets, um beispielsweise beim Bäcker Brötchen zu holen.



Mit der ID-Card erhalten Porsche-Kunden kontaktlos Zugang zu rund 300 Parkhäusern in ganz Deutschland. Der Parkvorgang startet und endet automatisch. Zudem genügt es in den meisten der teilnehmenden Parkhäusern, die Karte bei der Einfahrt kurz hochzuhalten. Nur in Einzelfällen muss diese an das Lesegerät der Schranke gehalten werden.



Im Jahr 2017 hatte Porsche in Zusammenarbeit mit Evopark einen Parkdienst unter dem Namen „Parken Plus“ gestartet. Die neue App „Parken Plus“ ersetzt dieses Angebot und erweitert den Nutzen. Mit der App werden zudem deutlich mehr Parkbereiche in Deutschland abgedeckt. Die teilnehmenden Parkhäuser sind in der App aufgelistet und finden sich bei einigen Modellen im Porsche-Communication-Management (PCM) des Fahrzeugs. Die App steht im Apple App-Store (ab iOS 13) oder im Google-Play-Store (ab Android 6.0 Marshmallow) zum Download zur Verfügung. (ampnet/deg)