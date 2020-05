Susanne Ziegler übernimmt Aftersales bei Nissan

Susanne Ziegler (42) wird zum 1. Juli neue Direktorin Aftersales von Nissan Europa in Brühl. Sie löst Daglef Seeck ab, der das Unternehmen nach knapp viereinhalb Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Susanne Ziegler verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Automobilgeschäft. Ihre Karriere begann die Dipl.-Betriebswirtin mit Masterabschluss an der FH Pforzheim 2004 im Förderprogramm der damaligen Renault-Nissan-Deutschland AG in Brühl. Anschließend sammelte sie bei Nissan Erfahrungen in den Bereichen Produktmarketing und Aftersales – sowohl in Deutschland als auch international im europäischen Nissan-Headquarter. Zuletzt war ZiegIer als Aftersales-Direktorin bei Nissan in der Schweiz beschäftigt. (ampnet/jri)