Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

201.657 Texte und 225.104 Illustrationen wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen.

Bei den Texten waren dies die Top Ten:



1. Feiern hinter der Frontscheibe

2. Eine Marktübersicht: Halblinge fürs gute Gewissen

3. Kommentar: Musk spielt das Lied vom Tod

4. Fahrvorstellung Audi RS 5 Sportback: Sportwagen in elegantem Gewand

5. Fahrbericht Can-Am Ryker 600: Quertreiber für Einsteiger

6. Camper finden wieder viele offene Plätze

7. Bei Ford donnert es

8. Fahrbericht Maserati Levante GTS: Wo die Meeresbrise zum Orkan wird

9. Porsche 911 Targa: Tendenz zur Vollausstattung

10. Urlaub auf Rädern ohne Sorge vor Beschränkungen planen



225.104 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Das Foto der Woche zeigt die seriennahe Studie zum Volkswagen Golf GTI, das Video der Woche den Porsche 911 Targa. (ampnet/Sm)