Tag des rollenden Kulturguts fällt 2020 aus

Dieses Jahr hätte der Tag des rollenden Kulturgut am 12. September wieder im Rahmen der Aktion „Tag des offenen Denkmals“ stattfinden sollen, Die „Initiative Kulturgut Mobilität“ und die an der Organisation maßgeblich beteiligten Oldtimer-Klubs der hessischen Landeshauptstadt Frankfurt haben jetzt beschlossen, die große Oldtimer-Aktion in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Die Initiative ruft Besitzer und Oldtimerklubs dazu auf, am 13. September individuelle Aktionen zu planen, wenn die Corona-Lage dies zulasse, (ampnet/Sm)