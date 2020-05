Reithofer bleibt Aufsichtsratsvorsitzender bei BMW

Norbert Reithofer (63) wurde gestern Abend in der Hauptversammlung der BMW AG für weitere fünf Jahre zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Nach seiner Wahl in den Aufsichtsrat hatte ihn das Gremium in der ersten Sitzung am Abend nach der Hauptversammlung erneut zum Vorsitzenden gewählt.

Reithofer begleitet die BMW AG seit mehr als drei Jahrzehnten. Er trat 1987 in das Unternehmen ein und war von 2006 bis 2015 Vorsitzender des Vorstands. Seit 2015 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats.



Die Hauptversammlung hat erstmals Anke Schäferkordt für eine Mandatslaufzeit von fünf Jahren in den Aufsichtsrat gewählt. Die Medienmanagerin folgt auf Prof. Renate Köcher, die ihr Mandat vorzeitig im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ende der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt hat. (ampnet/Sm)