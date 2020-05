Polen kontrolliert den Straßengüterverkehr mit dem MAN TGE

MAN hat in Polen die erste Hälfte einer Lieferung von Transportern des Typs TGE an die dortige Inspektion für Straßentransport (GITD) übergeben. Die Aufsichtsbehörde für den Straßengüterverkehr im Land hat insgesamt 64 MAN TGE 3.180 bestellt. Sie sind mit Ausbauten und Ausrüstung der polnischen Firma AMZ Kutno ausgestattet. So verfügen die Fahrzeuge über Lkw-Waagen, Diagnosetestern, Sonometer und Rauchmessgeräte. Die 3,5-Tonner werden bei 16 regionalen Straßenverkehrskontrollabteilungen im Einsatz sein. Jede Regionalinspektion erhält am Ende insgesamt vier MAN-Transporter. (ampnet/jri)