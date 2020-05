Der Volkswagen ID 3 stellt sich in Dresden und München vor

Volkswagen begleitet die bevorstehende Markteinführung des Elektroautos ID 3 mit der Eröffnung von ID-Stores in deutschen Städten. In Dresden wurde heute der erste in der Gläsernen Manufaktur eröffnet. In den nächsten Wochen kommt im Werksviertel in München ein weiterer Standort mit temporärem Pop-up-Konzept hinzu.

Einen Monat vor dem Bestellstart am 17. Juni für die bereits registrierten Kunden des ID 3 „First Edition“ informiert VW in den flexibel einsetzbaren Anlaufstellen über das neue Modell und rund um die Elektromobilität. In Dresden können die Besucher das Fahrzeug in „virtuellen Räumen“ kennenlernen und nach dem geplanten Vorverkaufsstart ab dem 17. Juni auch konfigurieren. Die Fahrzeugtechnologien werden multimedial vorgestellt und interaktive Programme führen durch die elektrische Zukunft von Volkswagen. Bestellen können Kunden ihren ID 3 dann beim Wunschhändler in ihrer Nähe. In Zukunft sind auch online Bestellungen möglich.

In der Gläsernen Manufaktur wird der ID- Store einen dauerhaften Platz in der Erlebniswelt finden. An dem Ort, an dem der ID 3 neben dem Fahrzeugwerk in Zwickau ab 2021 ebenfalls vom Band rollen wird, werden Kunden und Interessenten zudem umfassend beraten. Vom Konfigurations-Desk werden sie künftig direkt in die Fertigung schauen, können Probefahrten vereinbaren und ihr Auto auch im Werk abholen. (ampnet/jri)