Die Bahn zieht das Tempo wieder an

Die Deutsche Bahn zieht ihr Angebot im Fernreisverkehr wieder an. Ab dem 29. Mai steuern die Züge wieder touristische Ziele an der Nord- und Ostseeküste und in Bayern an. Verbindungen etwa nach Sylt, Rügen, Oberstdorf und Berchtesgaden sind vom 16. Mai an buchbar. Ab dem 18. Mai werden auch auf der Bahnverbindung zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin die ICE-Züge wieder mit voller Kapazität unterwegs sein. Zwischen Köln/Düsseldorf und Berlin besteht dann wieder der gewohnte Stundentakt.

Ab 19. Mai fährt die neue Intercity-Linie Dresden-Berlin-Rostock erstmals weiter bis zum neuen Bahnhof Warnemünde. Bereits seit Anfang dieser Woche hat der Sylt-Shuttle mit nunmehr 14 Verbindungen pro Tag und Richtung das Angebot deutlich aufgestockt. (ampnet/jri)